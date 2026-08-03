Китай адаптировал технологии строительства небоскребов для возведения жилых домов / © VCG Более чем 200-тонная конструкция, получившая название «строительная машина» для жилых зданий, создана на основе интеллектуальных технологий, которые изначально разрабатывались для строительства небоскребов.