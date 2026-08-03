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Китай адаптировал технологии строительства небоскребов для возведения жилых домов

Китай адаптировал технологии строительства небоскребов для возведения жилых домов

Китай адаптировал технологии строительства небоскребов для возведения жилых домов / © VCG Более чем 200-тонная конструкция, получившая название «строительная машина» для жилых зданий, создана на основе интеллектуальных технологий, которые изначально разрабатывались для строительства небоскребов.

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