Китай адаптировал технологии строительства небоскребов для возведения жилых домов / © VCG Более чем 200-тонная конструкция, получившая название «строительная машина» для жилых зданий, создана на основе интеллектуальных технологий, которые изначально разрабатывались для строительства небоскребов.
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