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Сербия получит новейшее вооружение из России

Сербия получит новейшее вооружение из России

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости рассказал о договоренностях с Россией о поставке нового вооружения.

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