NYT: США готовятся к вероятному конфликту с КНР, но столкнулись с дилеммой

США готовятся к вероятному столкновению с Китаем, но столкнулись с дилеммой из-за необходимости распределения своих ресурсов между Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) и Ближним Востоком, написала газета The New York Times (NYT).
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