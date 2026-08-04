Польская жара стала тяжелым испытанием для всей экстренной медицинской помощи

Жара входит в государственную статистику не только строкой метеорологического отчета. Она проявляется в количестве срочных вызовов, переполненных приемных отделениях и коротком промежутке между обычной летней нагрузкой и режимом, при котором экстренная медицина начинает работать на пределе.