Польская жара стала тяжелым испытанием для всей экстренной медицинской помощи

Жара входит в государственную статистику не только строкой метеорологического отчета. Она проявляется в количестве срочных вызовов, переполненных приемных отделениях и коротком промежутке между обычной летней нагрузкой и режимом, при котором экстренная медицина начинает работать на пределе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии