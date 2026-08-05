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FiNE NEWS

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В Петербурге мужчина погиб после избиения и ожогов кипятком из-за долга в 30 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге произошло убийство, связанное с долгом в 30 тысяч рублей. По информации регионального управления Следственного комитета, двое иностранцев насильно удерживали знакомого в квартире на проспекте Ветеранов, требуя возврата денег.

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