В Петербурге мужчина погиб после избиения и ожогов кипятком из-за долга в 30 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге произошло убийство, связанное с долгом в 30 тысяч рублей. По информации регионального управления Следственного комитета, двое иностранцев насильно удерживали знакомого в квартире на проспекте Ветеранов, требуя возврата денег.
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