На Украине описали ситуацию с ПВО как наихудшую за все время конфликта

Глава профильного комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев констатировал, что состояние систем противовоздушной обороны Украины достигло своего критического минимума.
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