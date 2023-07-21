Женщина на дне рождения в Иране, фото из 1972 года. Через 7 лет все изменится

ГМ Георгий Михалев Их не допускали, они сами пришли, кровь пустили, много крови и захватили власть в 1979 году. Потом кровавые репрессии много лет и вот мы имеем государство радикальных исламистов.

Платон Платонов Ну, Слава Богу, что там не государство радикальных педирастов и лесбиянок. А не приди они к власти, сейчас там было бы похлеще, чем в Европах и Америках.