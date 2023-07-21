В 1972 году иранские женщины имели довольно широкий для такой страны перечень прав и свобод. Никаких правил по внешнему виду на тот момент не действовало.
Женщина на дне рождения в Иране, фото из 1972 года. Через 7 лет все изменится
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Их не допускали, они сами пришли, кровь пустили, много крови и захватили власть в 1979 году. Потом кровавые репрессии много лет и вот мы имеем государство радикальных исламистов.
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5 час.
Платон Платонов
Ну, Слава Богу, что там не государство радикальных педирастов и лесбиянок. А не приди они к власти, сейчас там было бы похлеще, чем в Европах и Америках.
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Не было бы. Где на Ближнем востоке, в странах без радикальных исламистов, есть половой беспредел?🤣
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5 час.
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