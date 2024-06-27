Ребров заявил, что Украине не хватило реализации в матче с Бельгией для победы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после матча против сборной Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года заявил, что его команде немного не повезло реализовать свои моменты.
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