В Антарктиде обнаружили череп современной птицы возрастом 69 млн лет

Эти окаменелости помогают разрешить вопросы о происхождении современных птиц.Группа американских ученых из Тихоокеанского университета и других исследовательских организаций обнаружила окаменелости примитивных современных птиц вида Vegavis iaai на Южном полюсе.
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