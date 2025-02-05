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Царьград

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В Антарктиде обнаружили череп современной птицы возрастом 69 млн лет

В Антарктиде обнаружили череп современной птицы возрастом 69 млн лет

Эти окаменелости помогают разрешить вопросы о происхождении современных птиц.Группа американских ученых из Тихоокеанского университета и других исследовательских организаций обнаружила окаменелости примитивных современных птиц вида Vegavis iaai на Южном полюсе.

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Комментарии
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Виктор Галкин
И опять америка открыта)))
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