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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Володин раскритиковал идею разрешить осужденным по тяжким статьям быть учителями

Володин раскритиковал идею разрешить осужденным по тяжким статьям быть учителями

Спикер Госдумы считает, что инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут сильно навредить детям Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал проект, который предусматривает разрешение осужденным по тяжким статьям работать учителями в школах.

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