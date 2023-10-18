Володин раскритиковал идею разрешить осужденным по тяжким статьям быть учителями

Спикер Госдумы считает, что инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут сильно навредить детям Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал проект, который предусматривает разрешение осужденным по тяжким статьям работать учителями в школах.
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