Европейские индексы ушли в “красную зону» после публичного выступления Кристин Лагард

Заседание ЕЦБ стало основным событием дня для европейских инвесторов. Решение о заморозке ставки не стало сюрпризом, все внимание участников торгов было сосредоточено на выступлении главы европейского ЦБ Кристин Лагард.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии