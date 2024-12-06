Кириенко вручил награду по айкидо семье погибшего в зоне СВО тренера

Первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко передал национальную премию в области айкидо «Торнадо» в номинации «На службе Отечеству» семье погибшего в зоне спецоперации мастера спорта РФ по айкидо Андрея Беседина.
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