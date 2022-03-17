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Известны все участники 1/4 финала Лиги конференций

Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций. До этой стадии турнира добрались: «Лестер» «Марсель» ПСВ «Буде-Глимт» ПАОК «Славия» Прага «Рома» «Фейеноорд» Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет 18 марта.

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