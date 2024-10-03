Фото того ДТП. Черный автомобиль - "Матиз" курьера. За ним - таджикские "братки". Фото ТГ "Многонационал" Следком России повторно возбудил уголовное дело по резонансному ДТП в Подмосковье.
Как работает «братская помощь»: в Подмосковье мигранты имеют двойную крышу
Комментарии
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Николай Гулевич
Деньги не пахнут🤪
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7 час.
Валерий Дюков
нужны новые Скенхеды, власть их спецом пересадила на большие срока, тогда чурки слова не имели Скенхеды их мочили везде, щас надо ворачивать всё как и было долбить их за мелкуюнаглость они опять пачками свалят от нас..
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5 час.
Александр Пелимский
Обосрались ваши скинхеды, они сильны были когда мигрантов было мало, а когда им сдачи давать начали сразу сдулись. У меня в челябинске лва знакомых, которые скинами были, так щас на вопрос- чё они то молчат? ответ - мы чо сумасшедшие....
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2 час.
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