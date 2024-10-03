Как работает «братская помощь»: в Подмосковье мигранты имеют двойную крышу

нужны новые Скенхеды, власть их спецом пересадила на большие срока, тогда чурки слова не имели Скенхеды их мочили везде, щас надо ворачивать всё как и было долбить их за мелкуюнаглость они опять пачками свалят от нас..

Александр Пелимский

Обосрались ваши скинхеды, они сильны были когда мигрантов было мало, а когда им сдачи давать начали сразу сдулись. У меня в челябинске лва знакомых, которые скинами были, так щас на вопрос- чё они то молчат? ответ - мы чо сумасшедшие....