Флик рассказал, кто из вратарей «Барселоны» сыграет против «Интера» и «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возвращение Марка-Андре тер Штегена на поле после травмы, а также рассказал, кто из вратарей сыграет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» и против «Реала» в 35-м туре Ла Лиги.