В Госдуме прокомментировали инициативу об отмене домашних заданий

В Государственной Думе Российской Федерации оценили идею отмены домашних заданий для школьников. Дискуссия вокруг этой инициативы связана с поиском оптимальных методов повышения качества образования и снижением нагрузки на учащихся.
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