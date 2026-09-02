Адвокат Авдеев предупредил о вовлечении подростков в схемы с криптовалютой

Мошенники всё чаще используют подростков как курьеров и дропперов для вывода похищенных денег, поскольку несовершеннолетних легче запугать или привлечь обещанием лёгкого заработка, рассказал «Новым Известиям» адвокат, кандидат юридических наук Михаил Авдеев.