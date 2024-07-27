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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Галатасарай» предложил «Зениту» 20 млн евро за Вендела и процент от будущей перепродажи (Sabah)

«Галатасарай» предложил «Зениту» 20 млн евро за Вендела и процент от будущей перепродажи (Sabah)

По данным Sabah, турецкий клуб предложил 20 млн евро и процент от следующей перепродажи. Ранее сообщалось, что «Зенит» был готов продать Вендела только за фиксированные 25 млн евро.

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