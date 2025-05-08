На Камчатке войска прошли торжественным маршем на День Победы 9 мая

Шествие войск на Камчатке открыло торжественное празднование Дня Победы 9 мая в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного командования Войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС).
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