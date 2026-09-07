В Биробиджане мужчина расчленил свою подругу

В Биробиджане правоохранители задержали подозреваемого в особо жестоком преступлении. По данным регионального СК, мужчина лишил жизни свою знакомую, а затем попытался скрыть следы содеянного.
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