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Гуменюк: в Николаевской области инфраструктурные объекты получили повреждения

Гуменюк: в Николаевской области инфраструктурные объекты получили повреждения

При взрывах в Николаевской области получили повреждения несколько инфраструктурных объектов. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.

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