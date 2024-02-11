Гуменюк: в Николаевской области инфраструктурные объекты получили повреждения

При взрывах в Николаевской области получили повреждения несколько инфраструктурных объектов. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.
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