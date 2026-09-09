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Царьград

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Проект дороги к курорту «Золотые пески России» прошёл экспертизу

Проект дороги к курорту «Золотые пески России» прошёл экспертизу

Второй этап магистрали к курорту «Золотые пески России» в Крыму получил одобрение госэкспертизы, сообщил Сергей Аксёнов.

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