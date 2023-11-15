Сколько платят за воображаемый полет к Луне?

В Институте медико-биологических проблем в Москве стартовал международный проект SIRIUS-23, в ходе которого шестеро участников, двое мужчин и четыре женщины из России и Белоруссии, проведут 365 дней в изолированных условиях, занимаясь медико-биологическими исследованиями.