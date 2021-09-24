Восемнадцатилетнему сыну навязывают чужого ребенка. «Мама, не лезь, это не твое дело!» — заявляет он— …Родители, конечно, все лето просто на ушах стояли, никак поверить не могли, что у нашего Кости ребенок будет! – рассказывает тридцатилетняя Алла.