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Лети отсюда! Ученые выяснили, что переносчиками птичьего гриппа могут быть мухи

Лети отсюда! Ученые выяснили, что переносчиками птичьего гриппа могут быть мухи

Прав был старичок Паучок, покусившийся на Цокотуху. Эти мухи не только надоедливы, но еще и заразны. Японские ученые выяснили, кого винить за многочисленные вспышки птичьего гриппа, который стремительно распространяется по всему миру с 2020 года.

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