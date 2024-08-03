Лети отсюда! Ученые выяснили, что переносчиками птичьего гриппа могут быть мухи

Прав был старичок Паучок, покусившийся на Цокотуху. Эти мухи не только надоедливы, но еще и заразны. Японские ученые выяснили, кого винить за многочисленные вспышки птичьего гриппа, который стремительно распространяется по всему миру с 2020 года.
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