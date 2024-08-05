В Магнитогорске пьяный лихач с маленьким сыном в машине устроил гонки с полицейскими

Полиция устроила погоню за нетрезвым магнитогорцем, разъезжавшим с четырехлетним сыном в автомобиле. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Министерства внутренних дел, в Магнитогорске в дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из улиц города водитель «Мазды» опасно маневрирует.