В Германии раскрыли главный страх Зеленского

Focus: Зеленский боится потерять власть на Украине после завершения конфликта Президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится потерять свою власть по завершении конфликта и после подписания мирного сошлашения с Россией.
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