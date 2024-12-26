В Ульяновской области продолжается Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»

25 декабря «Полицейский Дед Мороз» посетил МБОУ СШ № 10 им. И.П. Громова. Учащихся приехали поздравить начальник Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Ульяновской области Анна Елагина и начальник ОМВД России по Железнодорожному района г.
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