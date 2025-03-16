О засаде и массовых смертях на выходе из трубы в Судже: Трое суток в окружении. "Аид" был поражён - Троих бойцов нашли на третьи сутки

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пока наша армия продвигается вперёд, зачищая каждый квадратный метр русской земли от противника, поступает всё больше подробностей об операции "Поток", положившей начало стремительного прорыва обороны противника.

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Комментарии
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Андрей
зачем такой дебильный заголовок?Автор  на букву &quot;м&quot;.
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