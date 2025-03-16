О засаде и массовых смертях на выходе из трубы в Судже: Трое суток в окружении. "Аид" был поражён - Троих бойцов нашли на третьи сутки

Пока наша армия продвигается вперёд, зачищая каждый квадратный метр русской земли от противника, поступает всё больше подробностей об операции "Поток", положившей начало стремительного прорыва обороны противника.
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