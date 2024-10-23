Умер Сергей Медведев, российский журналист Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив). Умер Сергей Медведев, свердловский журналист, член первичной организации ветеранов «Уральского рабочего» Свердловского творческого союза журналистов.
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