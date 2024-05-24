Самовольно построенный ТЦ «Куб» во Владимире планируют выставить на торги

Администрация продолжает добиваться снова самовольно возведённого ТЦ на улице Чайковского.Администрация Владимира через суд добивается изъятия земельного участка, на котором незаконно стоит торговый центр «Куб».
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