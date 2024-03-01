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«Сильный рывок на Запад»: ВС России рвут следующую линию обороны ВСУ под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 1 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

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