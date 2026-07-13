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Черчесов о сборе «Ахмата» в Сербии: «Довольно дорого обходятся перелеты. С этим надо будет что-то делать»

Тренер « Ахмата » Станислав Черчесов , проводя сбор в Сербии, посетовал на дороговизну перелетов. — Не так много российских команд проводят сборы в Сербии.

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