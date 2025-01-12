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Крымское информационное агентство

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На юге Крыма сегодня пройдут сильные дожди

На юге Крыма сегодня пройдут сильные дожди

Фото: Наталья СомоваНа сегодня в Крыму объявлено штормовое предупреждение. По данным крымского Гидрометцентра утром и в первой половине дня 12 января в южных районах Крыма ожидается очень сильный дождь, в горах мокрый снег, отложение мокрого снега.

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