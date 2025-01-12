На юге Крыма сегодня пройдут сильные дожди

Фото: Наталья СомоваНа сегодня в Крыму объявлено штормовое предупреждение. По данным крымского Гидрометцентра утром и в первой половине дня 12 января в южных районах Крыма ожидается очень сильный дождь, в горах мокрый снег, отложение мокрого снега.