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Баннер в поддержку Овечкина в погоне за рекордом Гретцки будет вывешен на матче «Динамо» — «Оренбург»

Баннер в поддержку Овечкина в погоне за рекордом Гретцки будет вывешен на матче «Динамо» — «Оренбург»

На матче 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Оренбург» будет баннер, посвященный гонке капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

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