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NBC: В США рассматривают возможность предоставления помощи Украине в кредит

NBC: В США рассматривают возможность предоставления помощи Украине в кредит

На фоне того, что уже с конца прошлого года американские конгрессмены никак не договорятся относительно выделения на помощь Украине 60 миллиардов долларов в Конгрессе ищут альтернативные пути оказания помощи Киеву.

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