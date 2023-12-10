Стало известно, что Ирине Дубцовой понадобилась помощь медиков – стало плохо

Поклонники обеспокоены! Знаменитой Ирине Дубцовой понадобилась экстренная медицинская помощь. Что же произошло с певицей? Популярная певица Ирина Дубцова неожиданно почувствовала сильное недомогание, требующее срочной медицинской помощи.
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