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Стало известно, что Ирине Дубцовой понадобилась помощь медиков – стало плохо

Стало известно, что Ирине Дубцовой понадобилась помощь медиков – стало плохо

Поклонники обеспокоены! Знаменитой Ирине Дубцовой понадобилась экстренная медицинская помощь. Что же произошло с певицей? Популярная певица Ирина Дубцова неожиданно почувствовала сильное недомогание, требующее срочной медицинской помощи.

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