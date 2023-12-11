В Новгородской области восстановят родовое имение Рахманинова

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 декабря, ФедералПресс. Правительство Новгородской области и компания «Прессман Премиум Пэкеджинг Новгород» подписали соглашение о возрождении родового имения композитора Сергея Рахманинова «Парк усадьбы «Онег».
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