Эксперты назвали популярные у туристов летние направления внутри страны

В 2025 году вырос спрос на перелеты в Горно-Алтайск, Калининградскую область, города Дальневосточного федерального округа (Благовещенск, Улан-Удэ, Владивосток) и города-миллионники (Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Волгоград и Красноярск).