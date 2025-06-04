Эксперты назвали популярные у туристов летние направления внутри страны

В 2025 году вырос спрос на перелеты в Горно-Алтайск, Калининградскую область, города Дальневосточного федерального округа (Благовещенск, Улан-Удэ, Владивосток) и города-миллионники (Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Волгоград и Красноярск).
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