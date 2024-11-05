⚡️ Аксёнов поздравил всех причастных с Днём военного разведчика «Мы помним о ставших уже легендарными подвигах военных разведчиков в годы Великой Отечественной войны.
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⚡️ Аксёнов поздравил всех причастных с Днём военного разведчика «Мы помним о ставших уже легендарными подвигах военных разведчиков в годы Великой Отечественной войны.