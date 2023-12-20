Театр абсурда
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Театр абсурда

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«У органов безопасности нет простых задач». С праздником, товарищи!

«У органов безопасности нет простых задач». С праздником, товарищи!

Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ), Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР), Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО) и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП) с профессиональным праздником - Днём работника органов безопасности.

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