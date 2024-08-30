Уехала жить в Лондон: Лепс рассказал об отношениях с невестой на расстоянии

Народный артист России Григорий Лепс признался — поступление молодой избранницы Авроры Кибы в лондонский колледж никак не отразится на их отношениях, даже несмотря на то, что певцу запрещен въезд в Великобританию.
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