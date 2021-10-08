Наконец-то названы слова, выдающие телефонных мошенников

Определить телефонных аферистов и мошенников довольно несложно, об этом сообщил директор компании DeviceLock Юрий Томашко журналистам и привел примеры обмана абонентов.
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