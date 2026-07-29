Политолог Попов объяснил, почему ОАЭ не выдаст России Павла Дурова

Основателю Telegram Павлу Дурову может угрожать заочный арест и экстрадиция. По информации ФСБ России, он не выполнил требования удалить каналы, которые украинские спецслужбы используют для организации терактов и массовых убийств.
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