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Царьград

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Политолог Попов объяснил, почему ОАЭ не выдаст России Павла Дурова

Политолог Попов объяснил, почему ОАЭ не выдаст России Павла Дурова

Основателю Telegram Павлу Дурову может угрожать заочный арест и экстрадиция. По информации ФСБ России, он не выполнил требования удалить каналы, которые украинские спецслужбы используют для организации терактов и массовых убийств.

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