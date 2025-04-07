Зачем??? Ну зачем я это слушала? Как теперь вот это вот всё как-нибудь вычеркнуть-вымарать из моей памяти? Вчера в Телеге у кого-то наткнулась на короткую заметку о двух новых «хитах» Пугачёвой, на этот раз про войну…Называются Мама и Поцелуи Войны…Дай, думаю, послушаю, что бабушка там напела про войну, полезла на ютуб, нашла, начала слушать… Ну про то, что там вокал в стиле «кровь из ушей» я даже говорить не буду — нет там давно уже ни голоса, ни умения адекватно использовать то, что от того голоса (который таки был, надо отдать должное) осталось, кое-где мадам Брошкина даже в ноты не попадала, высокие ноты вообще не вытягивала.