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Мележиков назвал ошибки Абаскаля после разгромного поражения "Спартака" от "Крыльев Советов"

Мележиков назвал ошибки Абаскаля после разгромного поражения "Спартака" от "Крыльев Советов"

Самарский клуб победил со счётом 4:0.Самарский клуб победил со счётом 4:0.Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал ошибки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после разгромного поражения от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре российской Премьер-Лиги.

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