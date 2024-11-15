"50 лбов — и я, девочка": Лолите передали "горячий привет" с фронта. Чиновники слова о "москалях" забыли

«Клоуны учат нас жить». Народ ответил зарвавшейся Лолите На прошедшем накануне в Москве юбилейном вечере композитора Игоря Крутого певица Лолита во время пресс-подхода прочитала представителям СМИ лекцию о правилах хорошего тона.