"50 лбов — и я, девочка": Лолите передали "горячий привет" с фронта. Чиновники слова о "москалях" забыли

«Клоуны учат нас жить». Народ ответил зарвавшейся Лолите На прошедшем накануне в Москве юбилейном вечере композитора Игоря Крутого певица Лолита во время пресс-подхода прочитала представителям СМИ лекцию о правилах хорошего тона.
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