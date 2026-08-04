Студентов приглашают стать волонтёрами русского языка за рубежом

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Волонтёрское движение «За Русский!»». Его победители и финалисты смогут пройти обучение в Москве, а затем отправиться на месячную стажировку за границу, где будут реализовывать проекты по продвижению русского языка и культуры.