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Нижегородская правда

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Студентов приглашают стать волонтёрами русского языка за рубежом

Студентов приглашают стать волонтёрами русского языка за рубежом

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Волонтёрское движение «За Русский!»». Его победители и финалисты смогут пройти обучение в Москве, а затем отправиться на месячную стажировку за границу, где будут реализовывать проекты по продвижению русского языка и культуры.

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