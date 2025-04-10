Снег в Москве сойдет к Пасхе

Снег в Москве и Подмосковье может растаять только к 20 апреля. Он начнет сходить постепенно, с 14 апреля, когда ожидается рост температуры воздуха, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, о чем в четверг, 10 апреля, "Лента.