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«Культурная и коммерческая составляющие искусства не могут существовать отдельно»: генеральный директор Cosmoscow — о ценах, коллекционерах и рекордах

«Культурная и коммерческая составляющие искусства не могут существовать отдельно»: генеральный директор Cosmoscow — о ценах, коллекционерах и рекордах

Может ли современное искусство одновременно обладать высокой художественной ценностью и быть прибыльным активом? Генеральный директор Cosmoscow и «Обертона» Николай Корьков — о том, как устроен арт-рынок, почему работы классиков совриска стоят миллионы и зачем коллекционеры открывают свои собрания публике.

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