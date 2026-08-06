«Культурная и коммерческая составляющие искусства не могут существовать отдельно»: генеральный директор Cosmoscow — о ценах, коллекционерах и рекордах

Может ли современное искусство одновременно обладать высокой художественной ценностью и быть прибыльным активом? Генеральный директор Cosmoscow и «Обертона» Николай Корьков — о том, как устроен арт-рынок, почему работы классиков совриска стоят миллионы и зачем коллекционеры открывают свои собрания публике.